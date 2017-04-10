Инициативная группа по проведению референдума по рынку земли соберется 19 апреля - Тимошенко

Руководитель фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко сообщила, что собрание инициативной группы по проведению всеукраинского референдума по вопросу запуска рынка сельскохозяйственной земли назначено на 19 апреля.

"Мы уже провели все необходимые организационные действия, и на 19 апреля назначено собрание инициативной группы вместе с украинским объединением фермеров, чтобы этот референдум стартовал", - сказала она на заседании согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов в понедельник в Киеве.

Руководитель "Батькивщины" также предостерегла Центральную избирательную комиссию от препятствования проведению референдума.

Кроме того, политик заявила, что на судей Конституционного суда осуществляют давление в связи с поданным обращением народных депутатов, касающийся отмены моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Как сообщалось, 7 апреля Ю.Тимошенко заявила, что партия ВО "Батькивщина" начинает кампанию по подготовке к всеукраинскому референдуму относительно продажи сельскохозяйственной земли. По ее словам, "вопрос продажи или не продажи земли" должен решать только украинский народ и только на референдуме.