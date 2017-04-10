Рада в среду намерена заслушать главу НКРЭКУ Вовка

Верховная Рада Украина намерена в среду, 12 апреля, заслушать главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка, заявил спикер парламента Андрей Парубий.

"Предлагается в среду в 12:30 заслушать Вовка Дмитрия Владимировича", - сообщил А.Парубий в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп Верховной Рады в понедельник в Киеве.

Ранее в понедельник, 10 апреля, НКРЭКУ отменила свое решение о введении абонплаты за распределение газа для его доработки.

Как сообщалось, НКРЭКУ 28 марта 2017 года приняла решение о вводе в действие абонплаты за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.