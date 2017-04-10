Политика

09:40 10.04.2017

Правящая партия Армении получила абсолютное большинство в новом парламенте

Правящая Республиканская партия Армении получила абсолютное большинство в парламенте страны.

Как сообщил на внеочередном заседании ЦИК Армении глава комиссии Тигран Мукучян, по итогам выборов в парламент Республиканская партия получает 58 мандатов, оппозиционный блок "Царукян" - 31 мандата, оппозиционный блок "Елк" - 9 мандатов, партия "Дашнакцутюн" - 7 мандатов.

Т.Мукучян также отметил, что в составе Республиканской партии в парламент Армении прошли трое представителей нацменьшинств - езид, ассириец и курд, в составе блока "Царукян" - один представитель нацменьшинств - русский.

Парламент Армении будет состоять из 105 депутатов.

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