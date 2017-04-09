Политика

10:22 09.04.2017

Глава МИД КНР назвал полезным визит Си Цзиньпина в США

Министр иностранных дел Китая Ван И охарактеризовал состоявшийся 6-7 апреля визит председателя КНР Си Цзиньпина в США как полезный и своевременный.

"Нынешняя встреча глав двух государств была очень важной, своевременной, эффективной, способствовала взаимному пониманию, повышению уровня взаимного доверия", - заявил министр журналистам в Пекине.

По его словам, переговоры председателя КНР с президентом США Дональдом Трампом "не только стали плавным переходом в китайско-американских отношениях, но и хорошим началом в развитии этих отношений в новый период".

Ван И отметил наличие у двух стран как совместных интересов, в частности, в области развития торгово-экономических связей, так и противоречий. При этом он сказал, что "потребности развития сотрудничества намного превосходят существующие противоречия".

Дипломат сказал, что в результате обмена мнениями по широкому кругу вопросов двухсторонних отношений и актуальным мировым проблемам, в частности, по северокорейскому вопросу, главы двух государств "достигли консенсуса в ряде важных областей, а также договорились вносить вклад в дело поддержания регионального и глобального мира, стабильности и процветания".

При этом Си Цзиньпин заявил американскому президенту, что "существует много областей для сотрудничества между Китаем и США по региональным и мировым проблемам, укрепление сотрудничества и контактов между двумя странами выгодно как им самим, так и всему миру", - заявил Ван И.

Заявление министра по итогам визита председателя КНР размещено на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

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