Политика

19:08 07.04.2017

Агрессия России стала возможна, потому что мир позволял нарушать международное право - И.Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что аннексия Россией Крыма и оккупация части Донбасса стали возможны из-за того, что мировое сообщество игнорировало нарушения международного правда, а сейчас недостаточно уделяет внимания нарушениям прав человека в этих регионах.

"Оккупация Крыма, оккупация Донбасса, ежедневные убийства украинцев, как гражданских, так и военных ... Все это стало возможным только потому, что мир был легкомыслен и позволял нарушать международное право", - сказала она в рамках панельной дискуссии "Европа столкновение интересов" на Киевском форуме по безопасности в пятницу.

И.Геращенко также выразила мнение, что современный демократический мир уделяет мало внимания нарушениям прав человека на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

"Нет объяснения тому, что Европейский Союз и демократические мир так мало внимания уделяет таким ключевым для себя вопросам нарушения прав человека на оккупированных территориях", - отметила первый вице-спикер Верховной Рады.

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