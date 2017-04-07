Политика

18:45 07.04.2017

Порошенко и Пенс в ходе телефонного разговора согласовали графики двусторонних контактов на высшем уровне

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с вице-президентом США Майком Пенсом согласовал графики двусторонних контактов на высшем уровне.

Как сообщает пресс-служба президента Украины в пятницу, глава Украинского государства проинформировал вице-президента США относительно ухудшения ситуации по безопасности на Донбассе, в частности о нарушении Россией режима прекращения огня.

"Вице-президент Пенс подчеркнул, что США полностью поддерживают Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что собеседники согласовали графики двусторонних контактов на высшем уровне.

П.Порошенко также выразил поддержку действиям США по предотвращению дальнейших военных преступлений режима Башара Асада против мирного населения в Сирии.

"Со своей стороны Майк Пенс поблагодарил Украину за солидарность с США после газовой атаки в Идлибе", - сказано в сообщении пресс-службы президента Украины.

М.Пенс также поздравил П.Порошенко с предоставлением очередного транша Международного валютного фонда, отметив успех украинской власти во внедрении важных реформ.

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