БПП не будет голосовать за поданный в Раду законопроект об антикоррупционных судах

Зарегистрированный в Верховной Раде проект закона об антикоррупционных судах (№6011) не может быть принять в сессионном зале, заявил заместитель руководителя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

"Этот (законопроект №6011 - ИФ), на мой взгляд, должен быть отозван и должен быть внесен другой законопроект ", - сказал С.Березенко агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, примет ли парламент законопроект об антикоррупционных судах на текущей сессии Рады.

По словам парламентария, вызывает вопросы, в частности, положение законопроекта, согласно которому Высший антикоррупционный суд будут осуществлять правосудие как первая инстанция, а также рассматривать апелляции.

С.Березенко отметил, что народные депутаты из фракции БПП предлагали направить данный законопроект в Венецианскую комиссию, чтобы та дала свою оценку. При этом нардеп добавил, что у "Блока Петра Порошенко" есть свое видение инициативы по антикоррупционных судам.

В настоящее время в Верховной Раде зарегистрирован проект закона №6011 авторства вице-спикера парламента Оксаны Сыроид, народных депутатов Егора Соболева, Мустафы Найема, Сергея Лещенко и ряда других парламентариев. Он был внесен в парламент 1 февраля 2017 года, однако профильный комитет по вопросам правовой политики и правосудия, пока его не рассмотрел.

Как сообщалось ранее, комитет по вопросам регламента Верховной Рады указал, что законодательная инициатива была зарегистрирована в парламенте с нарушением в частности ст.125 Конституции Украины, которая предусматривает, что законопроекты, касающиеся создания, реорганизации ликвидации судов, вносит президент Украины по согласованию с Высшим советом правосудия.

По информации агентства "Интерфакс - Украина", в администрации президента готовят такой законопроект.

Как сообщалось, Высший совет правосудия (ВСП), рассмотрев проект закона "Об антикоррупционных судах" (№6011), пришел к выводу о нецелесообразности принятия этого закона как противоречащего Конституции Украины.

При этом согласно тексту меморандума между Украиной и Международным валютным фондом, закон об антикоррупционных судах должен быть принят Верховной Радой до середины июня 2017 года, а работа таких судов должна начаться до конца марта 2018 года.