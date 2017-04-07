Политика

15:14 07.04.2017

В Киеве надеются, что украинцы вскоре смогут ездить без виз в Норвегию, Исландию, Лихтенштейн и Швейцарию

В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что с принятием окончательного решения о предоставлении Украине безвизового режима с Европейским Союзом, украинцы вскоре смогут ездить без виз также в Норвегию, Исландию, Лихтенштейн и Швейцарию.

"Я надеюсь, что через несколько месяцев к аналогичному решению присоединятся и другие страны, которые имеют особый статус с ЕС, такие как Исландия, Швейцария и другие", - сказал заместитель директора департамента ЕС МИД Украины Сергей Саенко в рамках круглого стола "Безвиз: станет ли мир более открытым к украинцам?" организованным Институтом Горшенина в пятницу в Киеве.

Он рассказал, что такие переговоры с соответствующими государствами были. "Действительно, для этих стран определяющим является решение ЕС предоставить безвизовый режим.... Я надеюсь, что с официальным принятием безвизового режима, это подтолкнет столицы этих четырех стран (Норвегия, Лихтенштейн, Швейцария и Исландия) принять положительное решение", - уточнил С.Саенко

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