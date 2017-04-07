"Батькивщина" начинает подготовку к всеукраинскому референдуму по вопросу рынка земли - Тимошенко

Партия ВО "Батькивщина" начинает кампанию по подготовке к всеукраинскому референдуму относительно продажи сельскохозяйственной земли, сообщила лидер партии Юлия Тимошенко.

"С сегодняшнего дня мы начинаем процесс подготовки к проведению Всеукраинскому референдуму относительно продажи сельскохозяйственной земли", - заявила Ю.Тимошенко на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Она подчеркнула, что надо всем объединиться, чтобы не допустить распродажу сельскохозяйственной земли.

Однако Ю.Тимошенко прогнозирует, что провластные силы будут всячески препятствовать проведению такого референдума. "Они будут манипулировать своей Центральной избирательной комиссией, своими силовыми структурами, чтобы не дать нам провести этот всеукраинский референдум", - сказала она.

По словам Ю.Тимошенко, "вопрос продажи или не продажи земли" должен решать только украинский народ и только на референдуме.