Политика

14:58 07.04.2017

В КС направлено представление об отмене моратория на продажу с/х земли, утверждает Тимошенко

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко утверждает, что на рассмотрении Конституционного суда находится представление народных депутатов о несоответствии Основному закону положений закона, устанавливающего мораторий на продажу сельскохозяйственной земли.

"Не без участия президента в Конституционный суд направленно конституционное представление о том, чтобы отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли", - сообщила Ю.Тимошенко на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По ее словам, это представление подписали народные депутаты из фракций "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "часть фракции "Самопомич", что странно, и даже один депутат из "Радикальной партии".

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