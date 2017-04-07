Политика

14:42 07.04.2017

Кононенко не исключает смены главы НКРЭКУ после первой ротации

Первый заместитель главы фракции БПП Игорь Кононенко не исключает смены главы Национальной комиссии госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) после первой волны ротации в конце мая этого года.

"Я не исключаю, что после первой ротации в НКРЭКУ зайдет опытный и авторитетный человек, и в НКРЭКУ будет новый глава, почему нет?", - сказал он в эфире телеканала NewsOne в четверг вечером.

И.Кононенко напомнил, что первая волна ротации произойдет через 3-4 месяца и обновленный состав НКРЭКУ при голосовании может избрать нового главу комиссии.

"Когда зайдут три новых члена НКРЭКУ, я не исключаю, что станет вопрос смены, если зайдет более авторитетный человек", - добавил депутат.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон об НКРЭКУ 22 сентября 2016 года. Президент Украины подписал закон 23 ноября 2016 года.

Закон предусматривает, что замена действующих членов НКРЭКУ на новых будет проходить в три этапа: первых троих членов должны сменить не позже шести месяцев с момента вступления в силу закона, еще двоих – не позже 12 месяцев, остальных – не позже чем через 18 месяцев.

Члены НКРЭКУ будут отбираться номинационной комиссией в составе пяти человек: двоих представителей делегирует президент, двоих – парламент (от комитета ТЭК и комитета ЖКХ), одного – Кабинет министров.

При этом глава НКРЭКУ будет избираться членами комиссии на закрытом голосовании, переизбрание главы – каждые два года после утверждения первого состава комиссии.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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