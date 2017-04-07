Парубий назвал е-декларации и ликвидацию газовой зависимости от РФ главными шагами в борьбе с коррупцией в Украине

Введение электронных деклараций доходов чиновников и политиков и ликвидация газовой зависимости от России стали самыми действенными шагами на пути борьбы с коррупцией в Украине, заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"В газовой сфере была самая большая коррупционная составляющая. Большинство коррупционных средств были сосредоточены там. Нам говорили, что газовый бизнес - это бизнес президентов и премьеров. Украина уже 2 рода не берет ни одного кубометров газа у России. Это сделало правительство Яценюка (бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка – ИФ.) и продолжает делать правительство Гройсмана (премьер-министра Украины Владимира Гройсмана - ИФ). Это невероятный шаг в борьбе с коррупцией ", - сказал он в ходе 10 Киевского форума по безопасности в пятницу в Киеве.

А.Парубий отметил, что не все проводимые в Украине реформы популярны, "но трудные шаги общество смогло сделать".

"Ни в одной стране мира нет более прозрачных электронных деклараций, чем в Украине. Это открытые реестра всего имущества, реестра доступа к имущества всех чиновников", - отметил спикер.

Вместе с тем, спикер украинского парламента отметил, что проявления коррупции все ещё остались. "Эта болезнь годами разъедала все общество, еще со времен Советского союза, и приходится поэтапно выходить из этой болезни. Мы двигаемся в правильном направлении", - подчеркнул А.Парубий.