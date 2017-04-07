Политика

13:28 07.04.2017

Киев поддержал действия США в Сирии

Министерство иностранных дел Украины поддерживает действия США в Сирии для предотвращения совершения военных преступлений в дальнейшем, говорится в заявлении ведомства.

"Действия США должны быть поддержаны для предотвращения дальнейших военных преступлений режима, в частности против мирного населения", - отмечается в документе.

Киев подчеркивает, что любое применение химического оружия является вопиющим нарушением международного права и военным преступлением, виновные в его применении в Сирии должны быть безусловно привлечены к ответственности.

"Безнаказанность нарушителя международного права, применяющего химическое оружие, ведет к дальнейшим преступлениям с его стороны… Спонсоры и те, кто покрывают преступный сирийский режим, также несут ответственность за использование оружия массового уничтожения и жертвы среди гражданского населения в Сирии", - говорится в заявлении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что блокирование Россией работы Совбеза ООН является неприемлемым и должно получить надлежащую оценку.

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