Политика

13:13 07.04.2017

Рада вновь рассмотрит закон "О рынке электроэнергии" на следующей неделе

Верховная Рада рассмотрит закон "О рынке электроэнергии" повторно во втором чтении в четверг и шансы на его принятие есть, считает руководитель парламентского подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки энергии комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, член депутатской фракции "Самопомич" Лев Пидлисецкий.

"Вчера мы приняли постановление о подготовке законопроекта к повторному второму чтению по сокращённой процедуре. Это предусматривает, что срок подачи правок к законопроекту всего пять дней, то есть во вторник уже все правки должны быть поданы, в среду рассмотрит комитет, а в четверг будет рассматривать Верховная Рада", - рассказал Л.Пидлисецкий агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве.

Народный депутат отметил, что срок действия старого закона, регулирующего отношения на энергетическом рынке, уже закончился, а новый закон не появился. "Образовался абсолютный правовой вакуум в электроэнергетике. И я не вижу иного выхода, чем в обязательном порядке его принять, поэтому я верю в то, что он будет принят", - сказал Л.Пидлисецкий.

В то же время народный депутат не исключил, что при голосовании за закон будут попытки его отклонить. "Единственное, что может помешать - это позиция некоторых фракций, цель которых - просто деструкция: чем хуже, тем лучше. Если хотят "завалить" действительно всю энергетическую систему Украины, тогда эти фракции будут закон валить", - сказал он.

"Мы видели вчера, как выступала (против - ИФ) фракция "Батькивщина". Если она будет и далее это продолжать, то вероятность провала есть, но я надеюсь, что мы сможем и это преодолеть", - добавил Л.Пидлисецкий.

Как сообщалось, Верховная Рада 6 апреля отправила на повторное второе чтение законопроект №4493 "О рынке электроэнергии", так как за его принятие в целом проголосовало 211 депутатов при необходимом минимуме в 226, а ключевые правки в документ поддерживало не более 195 депутатов.

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