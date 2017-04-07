Политика

12:50 07.04.2017

Нардеп Голуб покинул фракцию БПП в Раде

Народный депутат Владислав Голуб покинул фракцию "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины.

"В президиум поступило заявление от народного депутата Голуба о его выходе из состава фракции партии Блока Петра Порошенко", - сообщила заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид на пленарном заседании в пятницу.

Таким образом, теперь фракция насчитывает 140 парламентариев.

В.Голуб был избран в Верховную Раду мажоритарному округу №197 (Черкасская область), членом фракции БПП стал в день формирования 27 ноября 2014 года.

Как сообщалось, 4 апреля В.Голуб заявлил о выходе из состава фракции в связи с поступлением угроз в свой адрес в его депутатскую приемную в Черкассах. "Центральная власть не понимает ситуацию на местах, а местные князьки, как это происходит в пределах моего избирательного округа, перепутали децентрализацию с федерализацией. В таких условиях я хочу оставаться честным перед избирателями и гражданами Украины и не желаю участвовать в процессе имитации реформ", - пояснил депутат.

При этом он добавил, что не намерен писать заявление о выходе из коалиции, так как в этом нет необходимости, поскольку его выход из состава фракции автоматически значит, что он покинул и коалицию, поскольку, как отметил нардеп, коалицию формируют фракции. По словам В.Голуба, он намерен оставаться внефракционным народным депутатом, и не планирует вступать в какую либо из депутатских фракций или групп в парламенте.

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