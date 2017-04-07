Законопроект о работе НАПК будет внесен в Раду на следующей неделе, в Минюсте рассчитывают на его принятие до 1 мая

Министерство юстиции Украины презентовало законопроект, предполагающий перезагрузку работы Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК), и просит Верховную Раду принять его безотлагательно, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Мы приняли решение о внесении изменений в закон… на протяжении последних дней проводили консультации... Был разработан законопроект, который мы презентуем и будем просить парламент принять его безотлагательно", - сказал П.Петренко на брифинге в пятницу в Киеве.

Он подчеркнул, что согласно законодательной инициативе, НАПК остается независимым органом, руководство Агентства будет нести персональную ответственность за работу НАПК, также вводится механизм независимого аудита работы НАПК, устанавливается лимит надбавок и премий для руководства агентства.

"Я обратился к депутатам, чтобы этот законопроект стал законом до 1 мая",- подчеркнул министр.

Он проинформировал, что в понедельник, 10 апреля, законопроект будет направлен в парламент.

"Мы должны решить институциональную проблему.... Рассчитываем, что после рассмотрения в комитете (профильном комитете Верховной Рады – ИФ.) будет рекомендация поддержать его в целом, чтобы до 1 мая он вступил в силу", - подчеркнул П.Петренко.

По словам министра, консультации по разработке законопроекта проводились с представителями гражданского общества, экспертами, иностранными партнерами.

"НАПК сохраняет все гарантии независимости...мы предлагаем через внесение изменений в закон ввести персональную ответственность и персональные полномочия относительно руководителя НАПК, который будет иметь полномочия для оперативной работы Агентства... Глава НАПК должен иметь рычаги управления и ответственность за свою неэффективную работу", - рассказал министр юстиции.

По его словам, также предполагается прописать политическую ответственность правительства за назначение руководящего состава НАПК. "Мы сохраняем публичный прозрачный конкурс по подбору государственных уполномоченных и главы НАПК",- подчеркнул П.Петренко.

Министр уточнил, что это будет прозрачный конкурс - будет работать комиссия, которая рекомендует правительству кандидатов на занятие должностей государственных уполномоченных и главы НАПК, набравших более 5 голосов членов конкурсной комиссии.

Проект закона предлагает провести конкурс на протяжении двух месяцев после вступления в силу закона при участии действующей комиссии, которая состоит из представителей парламента, правительства, президента и гражданского общества.

"Фактически мы вводим институт независимого внешнего аудита", - сказал П.Петренко, пояснив, что в случае негативногорезультата аудита НАПК правительство будет иметь право привлечения к ответственности руководителя Агентства.

Также глава Минюста отметил, что в законопроекте предусмотрено что лица, которые до 1 апреля должны были подать декларации, но по объективным причинам не смогли это сделать, освобождаются от ответственности за несвоевременную подачу е-декларации.