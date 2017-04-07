Киев надеется на создание международной площадки по возврату Крыма

Международная площадка по возвращению оккупированного Крыма под контроль Украины может быть создана либо на базе "большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) с привлечением ЕС либо женевского формата (Украина, ЕС, США, РФ), заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, на это согласны все стороны, кроме РФ. "Идея создания отдельного формата (по Крыму - ИФ) касается идеи построения этого или на площадке Большой семерки с привлечением Европейского Союза, или с привлечением женевского формата. На сегодняшний день у нас есть согласие всех партнеров, кроме, конечно, Российской Федерации, которая пытается тотально блокировать этот вопрос", - сказал П.Климкин в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины в пятницу.

Министр добавил, что Украина работает с верховным комиссаром ООН по правам человека, с Советом Европы, чтобы был доступ на территорию временно оккупированного Крыма, и подчеркнул, что Киев сейчас делает особый акцент на вопрос прав человека.

"Мы хотим начать с ключевых вопросов, которые касаются прав человека - то, что мы делаем - на международных площадках и постепенно добавлять к этому другие вопросы", - добавил П.Климкин.