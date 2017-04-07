Украина ожидает от международных партнеров жесткой реакции на массовые задержания в Симферополе

Украина уведомила международных партнеров о ситуации с задержаниями в оккупированном Симферополе на рынке в четверг, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Относительно вчерашних событий мы уже уведомили наших партнеров с целью получить соответствующую максимально жесткую реакцию", - сказал П.Климкин в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

В свою очередь народный депутат из фракции Блок Петра Порошенко, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своем вопросе к министру уточнил, что в четверг на рынке в Симферополе задержали 80 человек.

Как сообщалось, в оккупированном РФ Симферополе в четверг утром сотрудники спецподразделения "ОМОН" задержали более 60 "лиц неславянской внешности" и принудительно взяли у них отпечатки пальцев. При проведении операции рынок был оцеплен.

Генеральная прокуратура Украины в тот же день начала уголовное производство в связи с незаконным задержанием по ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы двух или более лиц). Досудебное расследование поручено осуществлять следователям Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г.Севастополе, а процессуальное руководство - прокурорам прокуратуры Автономной Республики Крым.