Политика

10:27 07.04.2017

Канада ждет договоренности власти и общества об отмене е-декларирования общественных организаций - посол

Посол Украины в Канаде Роман Ващук заявляет, что Канада ожидает договоренностей между властью и гражданским обществом об отмене электронного декларирования для общественных организаций.

"Мы надеемся, что на протяжении последующих недель договоренность между президентом и общественными организациями об изменениях в принятый закон, который распространяет, по нашему мнению, неправильно е-декларирование на субъекты гражданского общества, сможет быть достигнута во взаимопонимании между властью и гражданским обществом", - сказал Р.Ващук в ходе III-го Ежегодного круглого стола городских голов в Киеве в пятницу.

По словам посла, власть и гражданское общество должны совместно работать над экономическим развитием страны и борьбе с коррупцией.

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