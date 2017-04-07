В Чехии суд постановил закрыть "посольство ДНР"

Краевой суд в г.Острава (Чехия) принял решение о ликвидации "Представительского центра ДНР" в Чехии, который возглавляет представительница организации "Národní domobrana" ("Народное ополчение") Неля Лискова, сообщает местное издание "HlídacíPes".

По данным издания, суд принял это решение на запрос министра иностранных дел Чехии Любомира Заоралка (Lubomír Zaorálek), сделанный еще осенью 2016 года, со второй попытки. "Председательнице организации было вручено постановление о возбуждении дела", - сказала представительница областного суда в Остраве Лючи Ольшарова.

Информацию о вручении постановления подтвердила и сама Н.Лискова на одном из пророссийских сайтов.

Л.Заоралек выступил с инициативой о закрытии "консульства ДНР" в сентябре 2016 года, но суд в феврале 2017 года попросил его дополнить жалобу и разъяснить некоторые его утверждения. "Министр иностранных дел аргументировал, что создание этого объединения противоречит нормам международного права, на которые указывает Конституция Чешской Республики, в частности, обязательство уважать территориальную целостность других стран", - отметила представитель пресс-службы МИД Чехии Ирена Валентова.

Кроме того, Н.Лискова противоправно использовала титул "почетного консула", находящийся в ведении МИД, таким образом, обходя закон по отношению к Венской конвенции о консульских отношениях.

По данным СМИ "Národní domobrana" была организована в начале 2016 года, первые документы о ее деятельности датируются январем-февралем этого года. По словам Н.Лисковой, организация выступает с критикой миграционной политики чешского правительства, которое, по мнению организации, является "проамериканским" и "искажает информацию", в т.ч. и о событиях на Донбассе.

Участники организации неоднократно посещали с тех пор контролируемую боевиками часть Донбасса. В марте 2016 года Н.Лискова заявляла о намерениях открыть в Чехии "культурный бизнес-центр ДНР". "У меня было много встреч здесь, и первый шаг – это открытие у нас в республике культурного бизнес-центра "ДНР", который помог бы жителям Донбасса, чтобы в Чехии узнали о самой "республике". Кроме того, тем самым хотим привлечь инвесторов, которые захотят финансировать в экономику "ДНР", – сказала Н.Лискова во время пребывания в Донецке.