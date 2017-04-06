Климпуш-Цинцадзе обсудила с Мингарелли процесс адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе обсудила с главой Представительства ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли процесс имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщила в четверг пресс-служба Кабинета министров Украины , в ходе рабочей встречи эксперты ЕС и BRDO (англ. Better Regulation Delivery Office - Офис эффективного регулирования) представили свое исследование "Имплементация соглашения об ассоциации: анализ существующей законодательной процедуры в Украине, ее недостатки и предложения по улучшению". Был представлен проект новой системы планирования, мониторинга и оценки результативности СА между Украиной и ЕС, а также подход по осуществлению переводов актов ЕС.

"Собеседники обсудили слабые места процесса адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС, в частности, в сфере юридических и законотворческих процедур, из-за которых Украина отстает от графика, установленного соглашением, и обменялись определенными идеями относительно их решения", - сказано в сообщении.

И.Климпуш-Цинцадзе и Х.Мингарелли также отметили важность завершения разработки инструмента планирования и мониторинга, налаживания работы переводчиков законодательства ЕС и усиления взаимодействия между институтами в этом процессе.

Следующая встреча с привлечением представителей профильных министерств запланирована на май.