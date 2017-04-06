Политика

20:28 06.04.2017

Украина и НАТО выработают план реформы ГСЧС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер договорились о наработке общего плана реформы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщила пресс-служба украинского правительства.

"Техническая модернизация ГСЧС очень важна, украинские спасатели должны быть обеспечены всем, чем необходимо. Поэтому я бы хотел углубить сотрудничество с НАТО именно в этой сфере", - отметил В. Гройсман.

Согласовано, что договоренности, достигнутые во время визита премьер-министра Украины в Брюссель в феврале 2017 года относительно технического переоснащения ГСЧС, должны быть реализованы в полной мере. С этой целью заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам спасательных операций посетит Украину в мае и проведет ряд соответствующих встреч.

"Давайте с миссией, которая приедет, сделаем два компонента: институциональный и технический. Мы оценим потребности и сделаем общий план реформы ГСЧС. Я готов его утвердить правительством", - подчеркнул В.Гройсман.

В свою очередь Р.Гетемюллер, учитывая масштабность российских провокаций в Украине, предложила обновить Рекомендации Группы консультативной поддержки НАТО по защите критической инфраструктуры.

Глава правительства Украины поблагодарил за помощь НАТО в ресурсном обеспечении, необходимом для урегулирования чрезвычайной ситуации в Балаклее, где на территории военного склада произошли взрывы боеприпасов.

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