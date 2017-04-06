Киев ожидает в ближайшие недели позитивного решения Совета ЕС о предоставлении безвиза для граждан Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже в ближайшее время ожидает позитивного решения Совета Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима с ЕС.

"Я искренне поздравляю всех с успешным голосованием в Европейском парламенте. Теперь слово за Советом Европейского Союза. Его положительного решения мы ожидаем в ближайшие недели. В постоянном контакте с лидерами европейских стран работаю над тем, чтобы это произошло как можно быстрее", - сказал П.Порошенко в своем телеобращении к украинскому народу по поводу решения Европейского парламента о предоставлении безвизового режима для граждан Украины.

Президент Украины отметил, что безвиз "будет иметь немалое практическое значение для многих граждан". "Почти 3 млн украинцев уже получили или сейчас получают биометрические паспорта, те паспорта, которые необходимы для безвизовых поездок. Только за 2016 год украинцы более 15 млн раз пересекли государственную границу со странами Европейского Союза", - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что украинская власть должна работать над тем, чтобы количество сограждан, которые финансово могут себе позволить путешествия в Европу, росло.

"Но решение Европарламента – это значительно шире, чем свободные путешествия и свобода передвижения. Это – еще большая гордость за украинское гражданство и привлекательность украинского паспорта. Это – символ принадлежности Украины к общему европейскому цивилизационному пространству. Это яркий маркер того, что Украина – часть объединенной Европы, от Лиссабона до Харькова, и мы разделяем общие ценности. Это свидетельство стратегической правильности нашего европейского выбора, успешности и необратимости нашего курса на интеграцию в Европу", - сказал президент Украины. .

Он также отметил, что сегодняшнее голосование в Европейском парламенте – это еще и признание глубины реформ, проводимых в Украине, и подчеркнул, что чувствовал и чувствует "свою персональную ответственность за успешность" проекта "безвизовый режим".

П.Порошенко еще раз поблагодарил президента Европарламента, докладчиков Европарламента по украинскому вопросу, евродепутатов, украинских дипломатов и народных депутатов , которые "двигали этот процесс".

"Кланяюсь славным украинским воинам, которые в борьбе с российским агрессором защищают не только территориальную целостность и европейский выбор Украины, но и всю систему ценностей Старого Света", - также сказал президент Украины.