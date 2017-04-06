Политика

18:40 06.04.2017

Порошенко поддержал идею проведения сессии ПА НАТО в Киеве - Фриз

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле поддержал идею проведения в будущем сессии парламентской ассамблеи Альянса в Киеве, сообщает народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

"Ввиду того, что спикер нашего парламента Андрей Парубий внес это предложение, готовим официальное заявление от нашей делегации, которое будем подавать во время майской сессии ПА НАТО", - написала И.Фриз на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Она напомнила, что в нынешнем году весенняя сессия впервые проводится в Грузии - стране, которая пока не является членом НАТО.

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