Политика

18:14 06.04.2017

Рада предоставила лицам предпенсионного возраста преимущественные условия при сокращении на предприятиях

Верховная Рада Украины установила преимущественные условия для людей предпенсионного возраста при увольнении сотрудников в связи с изменениями в организации производства и труда.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон "О внесении изменений в ст.42 Кодекса законов о труде Украины относительно защиты трудовых прав работников предпенсионного возраста" (№5564) за основу и в целом проголосовали 239 депутатов на пленарном заседании в четверг.

Согласно принятому законопроекту, сотрудникам, которым остается менее 3 лет до выхода на пенсию, при равных условиях продуктивности труда и квалификации предоставляется преимущество остаться на работе при увольнении сотрудников в связи с изменениями в организации производства и труда.

ВАЖНОЕ

Президент ПА НАТО на встрече с Порошенко: Защита Украины – это защита нас самих

В вопросе санкций против РФ не может быть никаких компромиссов – президент ПА НАТО

"Народный фронт" не будет голосовать за отставку Кабмина Гройсмана - Яценюк

Порошенко: решение ЕП - еще не отмена виз, работаем над тем, чтобы окончательные сроки не были перенесены на более поздний срок

Европарламент поддержал предоставление "безвиза" ЕС для Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев ожидает в ближайшие недели позитивного решения Совета ЕС о предоставлении безвиза для граждан Украины

Литва готова продолжать поставки оружия Украине после ревизии своих запасов

Порошенко поддержал идею проведения сессии ПА НАТО в Киеве - Фриз

Введение безвизового режима со странами ЕС поспособствует приходу в Украину инвестиций – первый вице-спикер

Порошенко обсудил с Ратасом привлечение эстонского опыта в сфере развития электронного управления

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog5583.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА