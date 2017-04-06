Рада предоставила лицам предпенсионного возраста преимущественные условия при сокращении на предприятиях

Верховная Рада Украины установила преимущественные условия для людей предпенсионного возраста при увольнении сотрудников в связи с изменениями в организации производства и труда.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон "О внесении изменений в ст.42 Кодекса законов о труде Украины относительно защиты трудовых прав работников предпенсионного возраста" (№5564) за основу и в целом проголосовали 239 депутатов на пленарном заседании в четверг.

Согласно принятому законопроекту, сотрудникам, которым остается менее 3 лет до выхода на пенсию, при равных условиях продуктивности труда и квалификации предоставляется преимущество остаться на работе при увольнении сотрудников в связи с изменениями в организации производства и труда.