Политика

18:06 06.04.2017

Президент ПА НАТО на встрече с Порошенко: Защита Украины – это защита нас самих

Председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле заявляет, что и государства-члены НАТО, и Парламентская Ассамблея НАТО полностью поддерживают процесс реформ в Украине и осуждают нелегальную аннексию Крыма и агрессию РФ на Донбассе.

"Защита Украины является защитой для нас самих", - сказал П.Алле в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства в четверг, в ходе встречи была отмечена важность координации усилий в сферах кибербезопасности и противостояния агрессивной пропаганде со стороны РФ.

П.Порошенко отметил, что существующее сотрудничество между Украиной и НАТО, в том числе в рамках парламентского сотрудничества с ПА НАТО, играет важную роль в противодействии агрессии РФ против Украины.

ВАЖНОЕ

В вопросе санкций против РФ не может быть никаких компромиссов – президент ПА НАТО

"Народный фронт" не будет голосовать за отставку Кабмина Гройсмана - Яценюк

Порошенко: решение ЕП - еще не отмена виз, работаем над тем, чтобы окончательные сроки не были перенесены на более поздний срок

Европарламент поддержал предоставление "безвиза" ЕС для Украины

Каждое пересечение Россией "красной линии" должно влечь за собой ужесточение санкционного режима – Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев ожидает в ближайшие недели позитивного решения Совета ЕС о предоставлении безвиза для граждан Украины

Литва готова продолжать поставки оружия Украине после ревизии своих запасов

Порошенко поддержал идею проведения сессии ПА НАТО в Киеве - Фриз

Введение безвизового режима со странами ЕС поспособствует приходу в Украину инвестиций – первый вице-спикер

Рада предоставила лицам предпенсионного возраста преимущественные условия при сокращении на предприятиях

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog4826.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА