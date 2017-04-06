Президент ПА НАТО на встрече с Порошенко: Защита Украины – это защита нас самих

Председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле заявляет, что и государства-члены НАТО, и Парламентская Ассамблея НАТО полностью поддерживают процесс реформ в Украине и осуждают нелегальную аннексию Крыма и агрессию РФ на Донбассе.

"Защита Украины является защитой для нас самих", - сказал П.Алле в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства в четверг, в ходе встречи была отмечена важность координации усилий в сферах кибербезопасности и противостояния агрессивной пропаганде со стороны РФ.

П.Порошенко отметил, что существующее сотрудничество между Украиной и НАТО, в том числе в рамках парламентского сотрудничества с ПА НАТО, играет важную роль в противодействии агрессии РФ против Украины.