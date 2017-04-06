Политика

18:01 06.04.2017

Порошенко обсудил с Ратасом привлечение эстонского опыта в сфере развития электронного управления

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом расширение торгово-экономического сотрудничества и привлечение эстонского опыта в развитии электронного управления.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, встреча П.Порошенко и Ю.Ратаса произошла в четверг в Киеве.

"Глава государства подчеркнул заинтересованность Украины в расширении торгово-экономического сотрудничества с Эстонией и отметил значительный потенциал для увеличения объемов эстонских инвестиций", - сказано в сообщении.

Кроме того, П.Порошенко выразил надежду на активизацию взаимодействия с Эстонией в вопросах европейской интеграции, в частности во время эстонского председательство в ЕС во второй половине текущего года.

Обсуждались также возможности дальнейшего привлечения Украиной передового опыта Эстонии, в частности относительно развития электронного управления.

"Глава государства поблагодарил Эстонию за твердую политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную позицию в отношении осуждения и непризнания аннексии Крыма", - сообщила пресс-служба президента Украины.

П.Порошенко выразил благодарность эстонским партнерам за решительную позицию по поддержке политики санкций и их сохранения до полной имплементации Россией Минских договоренностей.

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