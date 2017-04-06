Политика

17:04 06.04.2017

От климата польско-украинских отношений зависит национальная безопасность двух стран – встреча Авакова с послом Польши

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и посол Польши в Украине Ян Пекло в ходе встречи сошлись во мнении, что хороший климат польско-украинских отношений должен стать делом национальной безопасности для Киева и Варшавы, сообщается на официальном сайте МВД Украины.

"Мне импонирует Ваша позиция, господин посол, в отношении к слишком многочисленным – чтобы казаться случайностью - грязным провокациям, осуществленным в течение последнего периода с целью вбить клин в украинско-польские отношения. Нам следует быть мудрыми и решительными в противодействии этой идеологической деструкции", - отметил А.Аваков.

В свою очередь Я.Пекло поблагодарил украинскую сторону за меры по укреплению охраны польских консульских учреждений в Украине.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями об углублении украинско-польского сотрудничества в правоохранительной сфере. В дальнейшем усовершенствовании возможностей Национальной полиции интересным является, в частности, опыт использования в правоохранительных органах Польши систем криминальной аналитики.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, для обсуждения конкретных путей взаимодействия на будущей неделе в Варшаву отбывает делегация Национальной полиции Украины во главе с ее председателем Сергеем Князевым.

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