Яценюк: Североатлантическому альянсу стоит подумать над сотрудничеством с Украиной в формате НАТО+

Бывший премьер-министр Украины (2014-2016 года), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк предлагает партнерам Украины по Североатлантическому альянсу подумать над созданием формата НАТО+.

"Когда мы говорим о НАТО, то я думаю, что наши партнеры по НАТО должны подумать над новым форматом сотрудничества, я бы его назвал НАТО+. Не бойтесь поставлять оборонительное вооружение Украине, не бойтесь России", - заявил экс-премьер в ходе 10-го Киевского форума по безопасности в Киеве в четверг.

А.Яценюк отметил, что такой формат должен предусматривать взаимосвязанность и способствовать повышению взаимной эффективности стран-участников.

По его словам, Украина сейчас защищает границы и безопасность Европы.