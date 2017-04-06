Макрон и Ле Пен остаются фаворитами 1-го тура выборов президента Франции, Меланшон догоняет Фийона

Кандидаты в президенты Франции Эмманюэль Макрон (движение "Вперед") и Марин Ле Пен (партия "Национальный фронт") могут победить в первом туре выборов главы государства, свидетельствуют результаты опубликованного в четверг опроса.

Согласно данным опроса компании Harris Interactive, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 25% опрошенных отдали бы свой голос за Э.Макрона, еще 24% - за М.Ле Пен.

На третьем месте - кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон с 18% голосов.

Между тем за кандидата от левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона готовы отдать голоса 17% респондентов, что на 3,5 процентного пункта выше, чем показатели аналогичного опроса в конце марта.

Однако Ф.Фийон в четверг заявил, что результаты опросов не в полной мере отражают реальность, и выразил уверенность, что пройдет во второй тур президентских выборов.

"Я буду во втором туре этих выборов, я полностью уверен, что эти опросы не то, чтобы являются неточными, но они искажены как тем, какие группы лиц выбираются для проведения опроса, так и самими вопросами, и в особенности общим политическим климатом", - сказал он в интервью радиостанции "Франс-энтер".

Опрос Harris Interactive проводился 3-5 апреля, в нем приняли участие более 6,2 тыс. человек.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.