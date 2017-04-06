68% жителей украинских городов гордятся своим гражданством – опрос Kantar TNS

Почти 70% жителей украинских городов ответили утвердительно на вопрос, гордятся ли они тем, что являются граждане Украины, в ходе онлайн-опроса, проведенного в рамках "Мониторинга восприятия прогресса реформ" в феврале текущего года компанией Kantar TNS.

Как сообщается на официальном сайте Kantar TNS, 30% опрошенных заявили, что очень гордятся своим гражданством Украины, 38% - скорее гордятся, 14% - скорее гордятся, 5% - совсем не гордятся. 13% затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

При этом жители западного региона страны несколько чаще, чем выборка в целом, заявили, что очень гордятся своим гражданством (42%).

В пресс-релизе также отмечается, что сложная политическая и экономическая ситуация, военный конфликт и оккупация территорий Украины значительно вливают на ощущения, которые возникают у опрошенных по отношению к Украине.

В частности, 51% опрошенных чувствует тревогу, 39% - разочарование и 38% надежду. 28% заявили, что чувствуют безысходность, 25% - страх, 23% - стыд, 19% - растерянность. Гордость по отношению к стране чувствует 16% опрошенных, оптимизм – 14%, единство – 13%, пессимизм – 12%. Об интересе к своей стране заявили 6% опрошенных, безразличии, отстраненности и уверенности – по 4%. Радость испытывают 3% респондентов, удовлетворение – 1%.

Молодежь значительно чаще, чем выборка в целом, чувствуют в отношении к Украине разочарование (46%), страх (33%), растерянность (27%).

Проект "Мониторинг восприятия прогресса реформ" был инициирован проектным офисом Национального совета реформ в сентябре 2015 года с целью более полного отражения прогресса реформ в Украине. В соответствии с концепцией проекта измерения общественного мнения по общим вопросам доверия к органам власти, осведомленности и заметности прогресса реформ осуществляется ежемесячно. Кроме того, каждый месяц происходит более глубокий опрос респондентов по трем из восемнадцати приоритетных реформ.

Данный опрос проводился с 16 по 27 февраля 2017 года в городах всех регионов Украины, кроме Крыма, среди мужчин и женщин в возрасте 18-55 лет. Выборка 1000 респондентов, репрезентативная по полу, возрасту, регионам и размерам населенного пункта.