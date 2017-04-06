Политика

11:24 06.04.2017

Гройсман призвал страны Балтии поддержать Украину в предоставлении ей торгпреференций ЕС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал власти Латвии, Литвы и Эстонии поддержать Киев в вопросе предоставления Европейским Союзом торговых преференций для Украины.

"Мы просим вас на уровне Европейского Союза поддержать Украину в вопросе дополнительных торговых преференций для Украины в такое достаточно сложное время", - заявил премьер в ходе встречи с премьер-министрами Латвии, Литвы и Эстонии в Киеве в четверг.

По его словам, такие преференции позволят Украине в полной мере пользоваться возможности зоны свободной торговли с ЕС.

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