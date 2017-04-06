Литва поддерживает Польшу в суде по "Северному потоку-2" и считает, что Украина должна оставаться важным транзитером газа

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис заявляет, что Вильнюс поддерживает Польшу в суде по "Северному потоку-2", а Украина должна остаться основным транзитером российского газа в Европу.

"Мы поддерживаем ваше стремление оставаться транзитной страной, и Украина в дальнейшем должна оставаться важным транзитным путем для Европы. И мы решили поддержать польскую сторону в судебных разбирательствах по поводу запуска "Северного потока-2", - заявил премьер Литвы в ходе совместной с премьер-министрами Латвии и Эстонии встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в четверг.

С.Сквярнялис также отметил, что поддерживает украинские реформы в сфере энергетики.