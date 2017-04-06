Итог выборов в Нидерландах позволяют надеяться на ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в ближайшие месяцы – премьер Латвии

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис отмечает, что результаты прошедших в Нидерландах парламентских выборов дают возможность наедятся на то, что ратификация Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом может быть завершена в ближайшие месяцы.

"Результаты недавних выборов в Нидерландах дают основания наедятся, что в течение ближайших месяцев Нидерланды закончат ратификацию данного договора (соглашения об ассоциации - ИФ)", - сказал премьер Латвии в ходе 10-го Киевского форума по безопасности в Киеве в четверг.

Он отметил, что рассчитывает на завершение процесса предоставления гражданам Украины безвизового режима со странами ЕС без задержек.

В свою очередь, премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис также выразил надежду на скорую ратификацию соглашения об ассоциации Украины и ЕС.