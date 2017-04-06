Более двух третей французов считают, что Олланд - плохой президент

Около 70% французов отрицательно оценивают деятельность Франсуа Олланда на посту президента страны и считают его "плохим президентом", свидетельствуют результаты опубликованного в четверг опроса компании Odoxa.

В частности, 83% респондентов недовольны экономической и социальной политикой Ф.Олланда. Зато 54% опрошенных положительно оценили вклад действующего президента Франции в борьбу с терроризмом.

Кроме того, почти четверть участников опроса назвали самым выдающимся событием пятилетнего президентского срока Ф.Олланда реформу, в результате которой были узаконены однополые браки.

Французские СМИ отмечают, что Ф.Олланд не единственный президент Франции, чья популярность достигала такого низкого уровня. Так, в мае 2011 года, за год до выборов, 73% французов считали Николя Саркози плохим президентом.

Опрос компании Odoxa проводился 5 апреля, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая. Ф.Олланд ранее заявил, что не будет добиваться переизбрания.