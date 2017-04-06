Рада перенесла рассмотрение законопроекта о КС и сосредоточится на энергетике

Верховная Рада Украины отложила рассмотрение законопроекта "О Конституционном суде" и вернется к этому вопросу в следующий вторник, 11 апреля, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

"Закон "О Конституционном суде" мы рассмотрим на следующей неделе во вторник", сказал А.Парубий, открывая утреннее пленарное заседание парламента в четверг.

Он пояснил, что во время консультаций в среду была достигнута договорённость перенести рассмотрение данного законопроекта, поскольку два объемных законопроекта "О рынке электроэнергии Украины" и "О конституционном суде" в один день рассматривать сложно.

Согласно повестке дня на четверг, 6 апреля, Верховная Рада должна была рассмотреть во втором чтении законопроект "О рынке электрической энергии Украины".