Украине нужны оборонительное вооружение и технологии, повышающие ее защитный потенциал

Президент Украины Петр Порошенко вновь заявил, что Украинское государство испытывает потребность в оборонительном вооружении и технологиях.

"Я считаю, нам не нужно наступательное оружие. Если мы говорим о защитных технологиях, например, средствах электронной связи, это повышает защитный потенциал Украины. Это абсолютно справедливо", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном в среду в Копенгагене, отвечая на соответствующий вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

По словам президента, Украина налаживает эффективное военное сотрудничество со странами-членами Североатлантического альянса, включая трастовые фонды НАТО.