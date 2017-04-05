Политика

19:17 05.04.2017

Украине нужны оборонительное вооружение и технологии, повышающие ее защитный потенциал

Президент Украины Петр Порошенко вновь заявил, что Украинское государство испытывает потребность в оборонительном вооружении и технологиях.

"Я считаю, нам не нужно наступательное оружие. Если мы говорим о защитных технологиях, например, средствах электронной связи, это повышает защитный потенциал Украины. Это абсолютно справедливо", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном в среду в Копенгагене, отвечая на соответствующий вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

По словам президента, Украина налаживает эффективное военное сотрудничество со странами-членами Североатлантического альянса, включая трастовые фонды НАТО.

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