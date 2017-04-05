Антикоррупционный комитет Рады заслушает отчет о работе НАПК и рассмотрит законопроект о его обновлении 21 апреля

Комитет Верховной Рады Украины по предотвращению и противодействию коррупции 21 апреля намерен заслушать отчёт о работе Национального агентства по предотвращению коррупции и рассмотреть изменения в антикоррупционное законодательство в части, касающейся Агентства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение приняли на заседании в среду в Киеве члены данного комитета. "Часть работы по электронному декларированию сделана, но сделана халтурно. Сайт постоянно не работает", - сказал Е.Соболев журналистам по окончании заседания комитета.

По его словам, НАПК совсем не занимается проверкой е-деклараций. "Они до сих пор не провели эффективной проверки ни декларации президента, который не внёс в пошлом году в декларацию свою испанскую виллу, ни декларации других чиновников", - напомнил руководитель комитета.

Е.Соболев убежден, что руководитель НАПК Наталия Корчак должна чётко сказать, "кто ещё ей мешает". "Я знаю, что есть огромный саботаж не только в агентстве, но и около агентства, так как слишком много высоких должностных лиц, которые не хотят прозрачности своих доходов. И тут нам надо вскрывать этот саботаж, чтобы иметь возможность его преодолевать", - сказал он.

Руководитель комитета считает, что Верховная Рада должна проанализировать опыт агентства "и принять решение, чтобы избрать новое руководство более сильным, более эффективным, что и обеспечит результат".

"В нынешних условиях это будет очень сложно, поскольку лидеры государства стараются, чтобы никто их не проверял и они будут всячески блокировать назначение сильного руководителя Агентства по предотвращению коррупции... это будет большая битва, к которой надо хорошо подготовиться, чтобы выиграть, чтобы все декларации высших должностных лиц мгновенно проверялись и те, кто обманул или не может пояснить свои доходы, отвечали по закону", -отметил Е.Соболев.