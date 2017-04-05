Политика

13:41 05.04.2017

Киев может рассчитывать на поддержку Копенгагена, заверила Порошенко королева Дании Маргрете II

Во время аудиенции президента Украины Петра Порошенко у королевы Дании Маргрете II глава Украинского государства поблагодарил королеву за всестороннюю поддержку Украины ее страной.

"П.Порошенко выразил надежду, что Дания продолжит участвовать в реализации гуманитарных проектов по поддержке внутренне перемещенных лиц в Украине, которые стали жертвами российской агрессии. Со своей стороны, Ее Величество заверила, что Украина и в дальнейшем может уверенно полагаться на солидарность и поддержку ее государства", - сообщает пресс-служба президента Украины.

Стороны отметили высокий уровень политического диалога и дружеские отношения между двумя государствами.

П.Порошенко поблагодарил королеву за поддержку Данией суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Президент пригласил Ее Величество королеву Маргрете II посетить Украину с государственным визитом в удобное время", - говорится в информации.

Аудиенция состоялась в рамках официального визита П.Порошенко в Данию.

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