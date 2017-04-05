Эксперты не видят оснований для отставки правительства Гройсмана

Украинские эксперты считают, что для отставки правительства Владимира Гройсмана нет оснований, и Верховная Рада не сможет принять такое решение.

Так считают 87% из 30 экспертов, которые были опрошены "Агентством МедиаСтратегий" с 30 марта по 2 апреля. 13% считают, что парламент должен отправить Кабинет министров в отставку и сформировать новое правительство.

"Большинство экспертов обращали внимание на то, что на данный момент отсутствует системная альтернатива. И если ставится вопрос об отставке или определенной ротации в правительстве, то нужно ставить вопрос о том, кто придет на смену?", - сказал на пресс-конференции в среду в агентстве "Интерфакс-Украина" руководитель аналитического отдела "Агентства МедиаСтратегий" Евгений Булавка.

При этом 60% экспертов считают, что Верховная Рада не сможет принять решение об отставке правительства, только 7% прогнозируют, что такое решение будет принято, а 3% полагают, что парламент до осени не будет рассматривать данный вопрос. 30% опрошенных затруднились ответить.

52% экспертов считают, что за год работы правительства удалось относительно стабилизировать кризисную ситуацию, которая была в стране год назад. При этом 40% считают, что ситуация практически не изменилась. 4% опрошенных убеждены, что кризис наоборот только углубилась и еще 4% - что возникла новая кризисная ситуация.

По мнению 46% экспертов, Кабмин за год работы в целом удержал ситуацию и не допустил больших провалов. Еще 30% отметили, что правительство справилось с вызовами достаточно успешно. Только 17% экспертов указали, что правительство допустило ошибки и не всегда должным образом реагировало на вызовы. Еще 7% считают, что Кабмин в целом сработал неудовлетворительно.

Среди главных достижений правительства эксперты называют: экономический рост (33%), реформы в энергетике и выравнивание цены на газ (23%), действия по социальной защите, в частности, назначение субсидий и повышение зарплат (17%), децентрализация (7%).

При этом эксперты считают, что правительству не удалось: обеспечить высокий темп реформ (32%), ввести рынок земли (19%), провести приватизацию (16%), обеспечить свободное ведения бизнеса (13%) и преодолеть социальное недовольство (10%).

Среди наиболее актуальных для страны решений правительства эксперты назвали: повышение минимальной заработной платы до 3200 грн (17%), дальнейшее наращивание местных бюджетов и продолжение реформы децентрализации (16%), начало масштабного ремонта дорог (12%), преодоление масштабной коррупции в газовом секторе (12%), своевременную подготовку бюджета на 2017 год с четкими приоритетами (10%), организацию программы субсидий (7%), дерегуляцию и отмену уже более 400 устаревших нормативных актов, которые усложняли жизнь бизнесу (7%).

Наибольшие препятствия деятельности Кабмина эксперты видят в активности политиков-популистов в парламенте (18%), недостаточной эффективности Верховной Рады в принятии необходимых решений (17%), институциональной слабости государственных институтов (13%), блокаде ОРДЛО (13%), интенсификации попыток пророссийских сил дестабилизировать ситуацию (7%), низком уровне доверия в обществе к власти (7%), продолжении давления на бизнес со стороны контролирующих инстанций (6%).

В опросе приняли участие 30 экспертов: Карл Волох, Алексей Голобуцкий, Валерий Гончарук, Владимир Горбач, Задорожный Тарас, Геннадий Кобаль, Игорь Колиушко, Алексей Кошель, Роман Кульчицкий, Борис Кушнирук, Анатолий Луценко, Евгений Магда, Ярослав Макитра, Владимир Манько, Андрей Новак, Святослав Павлюк, Александр Палий, Алексей Панич, Александр Паращий, Максим Розумный, Павел Рудяков, Кирилл Сазонов, Игорь Семиволос, Илона Сологуб, Виктор Таран, Владимир Фесенко, Сергей Фурса, Владимир Цыбулько, Тарас Чорновил, Олеся Яхно.