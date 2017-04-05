Политика

13:18 05.04.2017

В Украине местные власти получат рекомендации по соблюдению потребностей лиц с инвалидностью при реализации проектов в инфраструктуре

Кабинет министров Украины поручил Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ), правительственному и президентскому уполномоченным по делам лиц с инвалидностью Раисе Панасюк и Валерию Сушкевичу разработать рекомендации местным властям и органам власти по соблюдению потребностей лиц с инвалидностью при реализации проектов в инфраструктуре.

"Давайте Вы (В.Сушкевич - ИФ) вместе с Раей Панасюк наработайте рекомендации... давайте утвердим наши рекомендации решением правительства… и направим их в каждый город, чтобы это была типовая история, по которой они могут сделать свои местные программы или усовершенствовать существующие, сделать реальный план действий, чтобы сделать программу безбарьерности", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду.

Премьер отметил, что речь идет о необходимости учитывать потребности лиц с инвалидностью при реализации на местах инфраструктурных проектов и закупки техники, в частности, транспорта.

Также, по инициативе первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, к разработке рекомендаций поручено присоединится МЭРТ.

По словам М.Нефедова, необходимо учитывать потребности лиц с инвалидностью при осуществлении государственных закупок в системе ProZorro.

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