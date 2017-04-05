Политика

12:56 05.04.2017

"Наш край" проверит в областях реализацию программы "Доступные лекарства"

Партия "Наш край" начинает проверку в областях Украины реализации программы реимбурсации "Доступные лекарства" в связи с поступлением жалоб от граждан, сообщил сопредседатель партии "Наш край" Юрий Гранатуров.

"Несмотря на неоднократное отсрочивание старта, врачи, аптекари и пациенты до сих пор не понимают, как работает программа "Доступные лекарства". Пациенты не знают, какие лекарства можно получить бесплатно или с небольшой доплатой, и какие аптеки работают по этой программе. Врачи не понимают, как им выписывать рецепты. Аптекари не знают, кто и как будет заключать соглашения на участие в программе и механизмы организации компенсаторных выплат", – цитирует Ю.Гранатурова пресс-служба партии в среду.

По его словам, жалобы, поступающие на горячую линию "Нашего края", свидетельствуют о неподготовленности очередной инициативы Министерства здравоохранения.

Политик отметил, что по итогам проверки будет подготовлен ряд обращений от партии и народных депутатов от "Нашего края".

Как сообщалось, 1 апреля 2017 года Минздрав начал программу реимбурсации "Доступные лекарства", которая должна дать возможность гражданам получать ряд препаратов бесплатно или с небольшой доплатой. Механизм возмещения стоимости лекарств распространяется на сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и бронхиальную астму.

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