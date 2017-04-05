Оппоблок призывает Раду принять два законопроекта о поддержке вынужденных переселенцев

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко призывает Верховную Раду поддержать законодательные инициативы, касающиеся поддержки вынужденных переселенцев.

"Завтра (6 апреля - ИФ) у нас очень важный день, потому что в повестке дня два законопроекта по поддержке переселенцев. Мы считаем их приоритетными, так как это социальные законопроекты, необходимые для 1,7 млн переселенцев, которые пострадали и потеряли все в результате вооруженного конфликта", - сказал Ю.Бойко журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду, сообщает пресс-служба "Оппозиционного блока".

Он отметил, что его фракция будет настаивать, чтобы эти законопроекты были проголосованы в парламенте. "Мы призываем Верховную Раду проявить гражданскую позицию и поддержать этих людей", - подчеркнул Ю.Бойко.