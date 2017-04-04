Политика

12:55 04.04.2017

Рада провалила законопроект о солидарной ответственности за проезд перегруженного транспорта

Верховная Рада не проголосовала в первом чтении и за возврат на доработку законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильном транспорте" (относительно соблюдения весовых или габаритных норм и/или условий, определенных в разрешении на участие в дорожном движении)".

За принятие указанного документа №4660-д, устанавливающего солидарную ответственность автоперевозчика, водителя транспортного средства, отправителя груза (коммерческого посредника, брокера, экспедитора), грузовладельца за нарушение транспортным средством установленных законодательством весовых и/или габаритных норм, вначале проголосовало лишь 209 депутатов, за возврат к рассмотрению – 215, за возврат на повторное первое чтение – 217. Таким образом, документ был снят с рассмотрения.

Как сообщалось со ссылкой на пояснительную записку к документу, нарушение норм для автомобильного транспорта по весу и габаритам происходит в ходе загрузки грузов. При этом в настоящее время отправители грузов и грузовладельцы никоим образом не обязаны принимать меры к недопущению перегрузки транспортных средств и не несут ответственность в случае нарушения весовых норм. Более того, водитель перевозчика не имеет законных оснований отказать отправителю груза и грузовладельцу выполнять перевозки в случае загрузки автотранспортного средства с превышением установленных весовых или габаритных норм и/или с нарушением условий, определенных в разрешении на участие в дорожном движении.

Административную ответственность за превышение габаритно-весовых норм несет только перевозчик, который, по сути, не имеет полномочного влияния на процесс загрузки. К тому же водитель перевозчика имеет возможность безнаказанно уклониться от прохождения габаритно-весового контроля, препятствовать его проведению.

Кроме того, в настоящее время нередки случаи, когда владелец груза фактически предъявляет требования к автомобильному перевозчику, которые обусловливают нарушение габаритно-весовых норм.

Отмечалось, что реализация законодательного акта не нуждается в дополнительных расходах из государственного бюджета.

"Принятие акта будет способствовать соблюдению всеми участниками рынка автомобильных грузовых перевозок норм законодательства и ведения их деятельности в рамках правового поля, повышению качества и безопасности перевозок автомобильным транспортом, что, в свою очередь, положительно повлияет на имидж Украины перед иностранными партнерами. Кроме того, в результате соблюдения всеми участниками автомобильных перевозок грузов установленных правил возникнет необходимость в привлечении дополнительного количества транспортных средств для осуществления необходимых перевозок, что положительно повлияет на рынок труда", - говорилось в пояснительной записке. Ранее, в ноябре 2016 года парламент уже отправлял на доработку указанный документ.

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