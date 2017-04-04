Политика

12:55 04.04.2017

Генконсульство Польши в Харькове возобновляет работу

Генеральное консульство Республики Польша в Харькове во вторник возобновляет свою деятельность, которая была приостановлена 29 марта после обстрела дипломатического учреждения в Луцке.

"Любезно сообщаем, что Генеральное консульство РП в Харькове с 04.04.2017 возобновляет свою деятельность. Прием посетителей будет осуществляться в часы работы учреждения",- говорится в объявлении, опубликованном на официальном сайте Генконсульства в Харькове.

Как сообщалось, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение Генерального консульства Польши в Луцке. Стреляли с улицы с заднего двора и попали в окно последнего этажа. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт".

29 марта Консульский отдел посольства Польши в Украине, генеральные консульства Польши во Львове, Харькове, Одессе и Виннице прекратил работу и прием посетителей.

Президент Украины Петр Порошенко поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в стране во избежание возможных провокаций после инцидента с обстрелом генконсульства Польши в Луцке.

Ближе к вечеру 29 марта пресс-служба Национальной гвардии Украины проинформировали, что МВД Украины и, в частности, НГУ предприняла соответствующие меры по усилению безопасности дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств и представительств международных организаций в Украине.

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