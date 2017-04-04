Политика

11:45 04.04.2017

"Оппозиционный блок" требует изменить меморандум с МВФ

Партия "Оппозиционный блок" требует изменения меморандума с Международным валютным фондом.

"Меморандумы с МВФ подписываются в тайне от общества, людям не известны все обязательства, которые берет власть от имени государства. Многие из них приносят вред, их последствия губительны для страны", - говорится в заявлении партии, опубликованном во вторник.

В "Оппозиционном блоке" убеждены, что нынешнее руководство Украины не имеет мандата от общества на повышение пенсионного возраста и приватизацию сельскохозяйственной земли. "Мы требуем отмены грабительских тарифов, увеличения минимальных зарплат и пенсий до 4,5 и 3,4 тыс. грн", - говорится в заявлении.

В партии также считают, что повышение пенсионного возраста приведет к уменьшению продолжительности жизни людей, открытие рынка земли закончится рейдерством, ее монополизацией и разорением фермеров, а распродажа государственных предприятий за копейки ничего не даст госбюджету.

"Получение транша кредита – это никакая не победа, как рапортуют министры. Это рост внешнего долга, которые будут оплачивать наши дети и внуки. Использование полученных от МВФ денег по прежнему не создает условия для возврата к стабильному экономическому росту и социальному развитию", - заявляют в партии.

В связи с этим "Оппозиционный блок" требует опубликовать и изменить либо отменить меморандум с МВФ.

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