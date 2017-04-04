Изменения в руководстве фракции БПП не говорят о реальных политических изменениях – Тарута

Народный депутат Сергей Тарута считает, что кадровые изменения в президентской фракции свидетельствуют о стремлении ряда членов президентской фракции снять с себя ответственность за принимаемые решения.

"Игорь Грынив (бывший лидер фракции БПП – ИФ-У) почувствовал, что практически за всеми законами, которые инициирует фракция президента, стоят только лишь чьи-то бизнес интересы, и поэтому, как умный человек, вовремя ушел", - сказал он во вторник в эфире канала "112-Украина".

"Президент, который де-юре несет ответственность за все, что происходит в стране, рокировками в собственной фракции пытается переложить ответственность на несуществующую по факту коалицию и отвлечь внимание от того социального и экономического коллапса, который сейчас в Украине", - считает С.Тарута.

Артур Герасимов, избранный в понедельник лидеров фракции БПП, по мнению С.Таруты, "должен уметь говорить "нет" президенту".

"Таких людей, которые могут отказать президенту, в нашем правительстве очень мало. В коалиции их еще меньше. Одним из таких людей был Юрий Луценко, который всегда сохранял решительность, но это и стало одной из причин, по которой он покинул свою должность во фракции", - сказал депутат.

По его мнению, "все изменения в президентской фракции напоминают ситуацию, когда "крысы бегут с тонущего корабля", и ни о каких настоящих политических изменениях пока не может быть и речи".