Политика

21:14 03.04.2017

Минобороны Украины и Канады подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Министр обороны Украины Степан Полторак в Оттаве подписал со своим канадским коллегой Харджитом Саджаном соглашение об оборонном сотрудничестве, которое позволит улучшить обеспечение Вооруженных сил Украины современной военной техникой и вооружением.

"Произошло знаковое событие: с министром национальной обороны Канады Харджитом Саджаном подписали "Соглашение об оборонном сотрудничестве между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Канады и ВС Канады". Подписание договоренности - это фундамент дружбы, и я хочу чтобы сроки действия документа не заканчивались, чтобы мы были дружны всегда", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Министр обороны Украины отметил, что этот документ будет способствовать налаживанию практических контактов с представителями оборонной промышленности Канады.

"Это позволит улучшить обеспечение ВС Украины современной военной техникой и вооружением. Выражаю благодарность министру национальной обороны Канады за поддержку усилий Украины по восстановлению мира и территориальной целостности", - сказал С.Полторак.

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