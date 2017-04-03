Минобороны Украины и Канады подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Министр обороны Украины Степан Полторак в Оттаве подписал со своим канадским коллегой Харджитом Саджаном соглашение об оборонном сотрудничестве, которое позволит улучшить обеспечение Вооруженных сил Украины современной военной техникой и вооружением.

"Произошло знаковое событие: с министром национальной обороны Канады Харджитом Саджаном подписали "Соглашение об оборонном сотрудничестве между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Канады и ВС Канады". Подписание договоренности - это фундамент дружбы, и я хочу чтобы сроки действия документа не заканчивались, чтобы мы были дружны всегда", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Министр обороны Украины отметил, что этот документ будет способствовать налаживанию практических контактов с представителями оборонной промышленности Канады.

"Это позволит улучшить обеспечение ВС Украины современной военной техникой и вооружением. Выражаю благодарность министру национальной обороны Канады за поддержку усилий Украины по восстановлению мира и территориальной целостности", - сказал С.Полторак.