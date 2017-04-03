Политика

19:30 03.04.2017

Полторак обсудил с главой МИД Канады ситуацию по безопасности в Украине

Министр обороны Украины Степан Полторак в Оттаве обсудил с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд ситуацию по безопасности в Украине.

"Сегодня во время рабочего визита в Канаду встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Мы обсудили ситуацию по безопасности в Украине", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Министр также выразил "искреннюю признательность правительству и народу Канады за политическую поддержку и существенную практическую помощь Украине".

Как сообщалось, 2 апреля началась рабочая поездка главы Минобороны Украины в Канаду.

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