Полторак обсудил с главой МИД Канады ситуацию по безопасности в Украине

Министр обороны Украины Степан Полторак в Оттаве обсудил с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд ситуацию по безопасности в Украине.

"Сегодня во время рабочего визита в Канаду встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Мы обсудили ситуацию по безопасности в Украине", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Министр также выразил "искреннюю признательность правительству и народу Канады за политическую поддержку и существенную практическую помощь Украине".

Как сообщалось, 2 апреля началась рабочая поездка главы Минобороны Украины в Канаду.