Директор ФСБ распорядился установить пограничную зону на границе с Белоруссией

Пограничная зона установлена на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией, это предусмотрено приказами директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова, которые опубликованы на портале правовой информации.

Пограничные зоны устанавливаются для "создания необходимых условий охраны государственной границы РФ", говорится в документах.

В соответствии с приказами главы ФСБ региональные управления в Смоленской, Псковской, Брянской области должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков.

Ранее пограничные зоны на границах субъектов РФ с Белоруссией не было.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 января подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан.